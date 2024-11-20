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15:30, 20 ноября 2024Экономика

В Японии начали делать маникюр из мусора

Мастер из Японии начала делать маникюр из пластиковых отходов
Александра Качан (Редактор)
Наоми Аримото

Наоми Аримото. Фото: Manami Yamada / Reuters

В Японии мастер по маникюру Наоми Аримото начала предлагать клиенткам оформить ногти с использованием пластиковых отходов. Об этом сообщает Reuters.

42-летняя японка добывает материалы для украшений на пляже недалеко от своего дома в Токио. Идея пришла ей в голову после участия в общественной уборке побережья, которая заставила Аримото задуматься о проблеме большого количества пластика в океане.

Для превращения пластика в декоративные элементы мастер очищает свои находки и сортирует по цветам. Затем она разрезает пластик на мелкие кусочки, помещает в металическое кольцо и расплавляет, чтобы придать нужную форму. В результате получается цветной маленький диск, который можно прикрепить к ногтю. Цена набора таких украшений — 12,6 тысячи йен (82,5 доллара).

Ранее ученые обнаружили микропластик в головном мозге человека. Исследование показало, что мозг содержит больше пластика, чем любой другой орган.

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