В Японии начали делать маникюр из мусора

Мастер из Японии начала делать маникюр из пластиковых отходов

В Японии мастер по маникюру Наоми Аримото начала предлагать клиенткам оформить ногти с использованием пластиковых отходов. Об этом сообщает Reuters.

42-летняя японка добывает материалы для украшений на пляже недалеко от своего дома в Токио. Идея пришла ей в голову после участия в общественной уборке побережья, которая заставила Аримото задуматься о проблеме большого количества пластика в океане.

Для превращения пластика в декоративные элементы мастер очищает свои находки и сортирует по цветам. Затем она разрезает пластик на мелкие кусочки, помещает в металическое кольцо и расплавляет, чтобы придать нужную форму. В результате получается цветной маленький диск, который можно прикрепить к ногтю. Цена набора таких украшений — 12,6 тысячи йен (82,5 доллара).

Ранее ученые обнаружили микропластик в головном мозге человека. Исследование показало, что мозг содержит больше пластика, чем любой другой орган.