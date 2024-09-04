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14:03, 4 сентября 2024Среда обитания

Ученые нашли микропластик в мозге человека

The Hill: ученые нашли микропластик в мозге человека

Фото: Albert Gea / Reuters

В мозге человека содержится больше микропластика, чем в других органах. К такому выводу пришли авторы исследования, которое опубликовало издание The Hill.

Исследователи изучили печень, почки и головной мозг, собранные у доноров с 2016 по 2024 года в американском штате Нью-Мексико. Образцы тканей мозга были взяты из префронтальной коры — отдела, который отвечает за абстрактное мышление, креативность, контроль и своевременное реагирование.

В одном грамме образца мозга современного человека 45-50 лет было найдено 4,8 микрограмма пластика, или 0,5 процента от массы ткани. Это примерно вполовину больше, чем в мозге, который был получен у донора в 2016 году. Количество пластика увеличилось и в других исследованных органах. Больше всего в образцах оказалось полиэтилена, из которого делают упаковку, пакеты, контейнеры для еды и игрушки.

Ранее команда Новгородского университета выиграла грант Минобрнауки на 500 миллионов рублей на борьбу с микропластиком. Совместно с итальянским профессором Джозе Кенни ученые займутся поиском новых подходов к решению проблемы.

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      Александра Качан
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