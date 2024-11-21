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17:29, 21 ноября 2024Наука и техника

Apple признали банком в США

Bloomberg: платежи Apple Pay будет контролировать отдельный надзорный орган
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christiann Koepke / Unsplash

Корпорацию Apple признали финансовой организацией в США из-за сервиса бесконтактных платежей. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам журналистов, это стало возможным из-за нового федерального закона, согласно которому компания обретает статус банка, если за год осуществляет минимум 50 миллионов транзакций в долларах. IT-гигант можно считать финансовой организацией из-за сервиса бесконтактных платежей Apple Pay и кредитной карты Apple Card.

Действия компании Тима Кука будет отслеживать отдельный надзорный орган — Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB). «Мы защищаем потребителей от несправедливых, обманных или злоупотреблений и принимаем меры против компаний, которые нарушают закон», — говорится в заявлении организации.

По словам директора CFPB Рохита Чопра, учитывать цифровые платежи крайне важно, так как они стали «частью нашей жизни». В Bloomberg отметили, что в США более 60 процентов населения используют мобильные кошельки, причем большая часть из них полагается на Apple Pay.

Журналисты издания 9to5Mac отметили, что решение о признании Apple финансовой организацией может означать растущий интерес властей к компании. Специалисты предположили, что в США могут заставить Apple открыть доступ к NFC на iPhone, как это уже сделали в Европе.

Ранее аналитики CIRP заявили, что корпорация Apple чаще продает доступные смартфоны, чем дорогие. Так, на iPhone 16 и другие стартовые девайсы в 2024 году пришлось 42 процента продаж.

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