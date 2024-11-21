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07:33, 22 ноября 2024Забота о себе

Названы неочевидные признаки послеродовой депрессии

Психолог Мошняцкая: проблемы со сном могут указывать на послеродовую депрессию
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Emily Leake / Unsplash

Послеродовая депрессия — это серьезное психологическое состояние, которое может оказать негативное влияние на эмоциональное и физическое здоровье женщины, рассказала медицинский психолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Валерия Мошняцкая. В беседе с «Лентой.ру» она назвала неочевидные признаки расстройства.

К таковым специалист отнесла изменение аппетита, пояснив, что некоторые женщины после родов могут ощущать снижение чувства голода или, наоборот, постоянное желание что-то съесть. Это может привести к потере или увеличению веса и быть связано не только с гормональными изменениями, но и с эмоциональным состоянием, указала психолог.

Проблемы со сном тоже могут сигнализировать о психологических проблемах, сообщила она. Это могут быть как трудности с засыпанием, так и ранние пробуждения и безрезультатные попытки снова заснуть, уточнила эксперт.

Постоянная усталость и недостаток энергии, по ее словам, тоже могут говорить о послеродовой депрессии. В этом случае даже после отдыха женщина может чувствовать себя уставшей и измотанной, предупредила Мошняцкая.

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Кроме того, в числе симптомов психолог выделила раздражительность и эмоциональные качели, а также трудности с концентрацией внимания.

«Желание избегать общения с друзьями и семьей или чувство социальной изоляции также могут говорить о послеродовой депрессии. Снижение интереса к личной гигиене и уходу за собой тоже может быть признаком послеродовой депрессии. Женщине может быть трудно находить силы для выполнения повседневных задач. В тяжелых случаях женщина может испытывать мысли о причинении вреда себе или своему ребенку. Это серьезный симптом, который требует немедленной помощи», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее бывший вратарь туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, что побороть депрессию ему помогла живопись. Хобби он нашел по совету психотерапевта.

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