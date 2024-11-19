Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лада
0:2
Перерыв
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Россия
Сегодня
19:30 (Мск)
Сирия
Товарищеские матчи (сборные) — 2024|Товарищеские матчи
Чехия
Сегодня
22:45 (Мск)
Грузия
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 1. 6-й тур
Босния и Герцеговина
Сегодня
22:45 (Мск)
Нидерланды
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 3. 6-й тур
Албания
Сегодня
22:45 (Мск)
Украина
Лига наций УЕФА|Лига В. Группа 1. 6-й тур
Венгрия
Сегодня
22:45 (Мск)
Германия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 3. 6-й тур
Аргентина
Завтра
03:00 (Мск)
Перу
ЧМ-2026 — Южная Америка|Южная Америка. 12-й тур
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
17:55, 19 ноября 2024Спорт

Буффон рассказал о борьбе с депрессией

Футболист Буффон рассказал, что побороть депрессию ему помогла живопись
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал о борьбе с депрессией. Его слова приводит Corriere della Sera.

Футболист рассказал, что после поражения туринцев в финале Лиги чемпионов в 2003 году от «Милана» он начал испытывать панические атаки. «Я чувствовал давление в груди, не мог дышать, думал, что не хочу быть здесь и не смогу сыграть матч», — заявил он.

После этого Буффон обратился к психотерапевту, который посоветовал ему найти хобби. Так спортсмен заинтересовался живописью.

Буффон — десятикратный чемпион Италии в составе «Ювентуса», чьи цвета защищал с 2001 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Также он провел один сезон во французском «Пари Сен-Жермен». В составе сборной страны итальянец становился чемпионом мира-2006 и серебряным призером чемпионата Европы-2012.

Ранее бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Андреас Иньеста рассказал о депрессии. Футболист признался, что пережил болезнь в 2009 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны подтвердило первый удар дальнобойными ATACMS по России. Шесть ракет запустили по объекту в Брянской области

      Арестовали выстрелившего из сигнального пистолета в сверстника российского подростка

      Российский фондовый рынок ускорил падение

      Зеленский подтвердил разрешение на удары по территории России

      В отношении угрожавшего пистолетом ветерану СВО таксиста возбудили дело

      Россияне рассказали о планах на Новый год

      Россиянка подвела семью под полицейскую проверку ради концерта Басты

      Сборная России назвала состав на матч с Сирией

      Стало известно о новой атаке на российский регион

      Официальный курс доллара поднялся выше 100 рублей впервые более чем за год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше