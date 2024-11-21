Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:29, 21 ноября 2024Из жизни

Экипаж самолета заметил над океаном неопознанный объект цилиндрической формы

Пентагон отчитался о неопознанном объекте, замеченном с коммерческого самолета
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Shutterstock / Fotodom

Департамент по исследованию всех видов аномалий (AARO) при Пентагоне отчитался о неопознанных объектах, наблюдавшихся за прошедший год. Текст доклада опубликован на сайте Пентагона.

В период с середины 2023-го по середину 2024 года AARO получило 757 сообщений о НЛО, однако лишь 485 из них относились к указанному периоду. Значительную часть наблюдений удалось объяснить. В частности, оказалось, что пилоты часто принимали за неопознанные объекты спутники Starlink, запущенные компанией Илона Маска. Кроме того, с НЛО часто путают птиц.

Материалы по теме:
Журналист показал в парламенте «тела инопланетян» и поклялся в их подлинности
Журналист показал в парламенте «тела инопланетян» и поклялся в их подлинности
13 сентября 2023
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами. Что показали американские военные?
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами.Что показали американские военные?
4 сентября 2023
Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО. Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев
Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО.Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев
27 июля 2023

В отчете упоминается лишь один случай, когда безопасности авиасообщения что-то угрожало. Он связан с объектом цилиндрической формы, который заметил экипаж коммерческого самолета, летевшего над Атлантическим океаном в районе Нью-Йорка. Его природа пока не установлена, однако специалисты AARO продолжают расследование.

Ранее сообщалось, что Пентагон открыл сайт, посвященный НЛО. По словам представителей ведомства, там все желающие смогут посмотреть рассекреченные фотографии и видеозаписи НЛО, снабженные комментариями специалистов AARO.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленского упрекнули в желании сровнять свою страну с землей. В США призвали Украину быть благодарной Путину за терпение

      Китай закупился российским алюминием на максимальную сумму

      Неизвестный с ножом напал на сортировочный центр Wildberries и ранил двух охранников

      В России предложили модернизировать зенитки 1960 года

      Директора трех сотрудничавших с Минобороны России фирм получили сроки за хищение миллионов

      Рогов сообщил о водружении флага России в центре Курахово

      Актер из «Глухаря» с третьей попытки отдал деньги мошенникам

      Глава Еврокомиссии спасла человека и уехала на черном «Мерседесе»

      На Украине ввели веерные отключения электроэнергии

      Популярная певица вышла в свет в облегающем наряде без нижнего белья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше