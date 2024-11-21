Хранивший наркотики россиянин попытался дать взятку инспектору ДПС и попался

В Москве силовики задержали мужчину за попытку дать инспектору ДПС 1 млн рублей

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который попытался дать взятку в размере одного миллиона рублей инспектору ДПС. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По версии следствия, все произошло 20 ноября. Мужчина, находясь в служебном автомобиле, попытался дать взятку инспектору ДПС за несоставление протокола об административном правонарушении и отказ от фиксирования факта хранения им наркотиков. Силовик от взятки отказался, а злоумышленника задержали.

Мужчине вменяют части 3 статьи 30 и пункт «б» часть 4 статьи 291 («Покушение на дачу взятки должностному лицу») УК РФ. Сейчас следствие просит отправить его под стражу.

Ранее в Новосибирске двоих мужчин обвинили в даче взятки сотруднику Сибирской оперативной таможни.