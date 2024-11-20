Двоих россиян обвинили в даче взятки таможеннику

В Новосибирске двое мужчин обвиняются в даче взятки таможеннику

В Новосибирске двоих мужчин обвинили в даче взятки сотруднику Сибирской оперативной таможни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По данным ведомства, 17 ноября обвиянемые встрелись с сотрудником таможни и вручили ему три миллиона рублей за передачу им мускуса кабарги, изъятого и признанного вещественным доказательством по делу. Всего они планировали передать таможеннику 7,8 миллиона рублей. Сотрудник службы отказался от взятки, уточнили «Ленте.ру» в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Сообщников задержали, их отправили под стражу до 16 января. Они обвиняются по части 5 статьи 291 («Дача взятки») УК РФ.

Ранее в Краснодарском крае двум бывшим полицейским дали сроки за взятку и превышение должностных полномочий.