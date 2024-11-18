В российском регионе осудили полицейских за взятку и превышение полномочий

В Краснодарском крае осудили 2 экс-полицейских за взятку и превышение полномочий

В Краснодарском крае двум бывшим полицейским дали сроки за взятку и превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в декабре 2023 года участковый должен был провести проверку по факту избиения мужчины. Однако полицейскому и его теперь уже бывшему начальнику предложили взятку в размере 150 тысяч рублей за непривлечение виновного к ответственности. Силовики сфальсифицировали материалы проверки, благодаря чему было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

После того как взяткодатель передал деньги силовикам, он сам обратился в правоохранительные органы и рассказал о случившемся. После его заявления бывших полицейских задержали сотрудники ФСБ. На судебном заседании оба подсудимых признали вину и раскаялись в содеянном. Бывшему начальнику районного отдела полиции дали три с половиной года колонии, а его подчиненному — три года. Отбывать наказание оба будут в колонии строгого режима.

Ранее в Красноярском крае суд приговорил к 10,5 года колонии строгого режима бывшего начальника отделения полиции в Нижнеингашском районе за получение миллионных взяток от лесозаготовителей.