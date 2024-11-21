МИД Франции усомнился в запуске Россией межконтинентальной ракеты

МИД Франции не смог подтвердить запуск РФ межконтинентальной ракеты по Украине

Министерство иностранных дел (МИД) Франции не смогло подтвердить запуск Россией межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в сторону Украины. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на официального представителя МИД страны Кристофа Лемуана.

Лемуан заявил, что у Парижа нет доказательств якобы имевшего место запуска МБР, но, если бы это случилось, это «было бы очередной серьезной эскалацией» со стороны Москвы.

«Если это подтвердится, мы отреагируем соответствующим образом», — отметил представитель французского внешнеполитического ведомства.

Ранее на Украине заявили, что Вооруженные силы (ВС) России якобы использовали МБР в ходе специальной военной операции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос Министерству обороны.