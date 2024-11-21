Предсказана попытка Трампа помешать сближению России и Китая

Аналитик Эрчин: Трамп попытается максимально помешать сближению России и Китая

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп попытается максимально помешать сближению России и Китая. Об этом заявил турецкий экономический аналитик Мустафа Реджеп Эрчин, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, будущий американский лидер таким образом попробует сохранить экономическое превосходство Вашингтона, поскольку главной осью политики Трампа являются США и он уделит больше внимания экономическому позиционированию страны.

«Если учесть, что гонка за экономическое превосходство между Китаем и Америкой и сохранение силы доллара составляют основу политики Трампа, то можно сказать, что он захочет максимально отдалить Россию от Китая», — уточнил Эрчин.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что после инаугурации Трампа стоит ожидать значительных изменений во внешней политике США. Новое американское руководство сосредоточится на том, чтобы задействовать ограниченные ресурсы только на китайском и ближневосточном направлениях.