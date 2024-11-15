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05:01, 15 ноября 2024Мир

Предсказаны изменения во внешней политике США после прихода Трампа

Политолог Дудаков: США изменят внешнюю политику при Трампе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа стоит ожидать значительных изменений во внешней политике Штатов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Он объяснил, что команда Трампа предпочтет более прагматичный подход.

«Команда Трампа является гораздо более "трампистской" в сравнении с 2016 годом. Но тогда у него в принципе не было команды как таковой: ему набирали людей представители американского истеблишмента, там было многие там были нелояльны Трампу и нередко саботировали политику собственного президента, — сказал Дудаков. — Теперь же мы видим людей, которые намного ближе к идее Трампа "Америка прежде всего", они более прагматичны во внешней политике».

Новое руководство США, как считает политолог, сосредоточится на том, чтобы задействовать ограниченные американские ресурсы только на ключевых направлениях, таких как Китай и Ближний Восток. Давать деньги Украине просто так, по его мнению, больше никто не станет, основные расходы переложат на Европу.

Конечно, для Украины это крайне негативная история. "Америка прежде всего" означает, что ее могут просто выкинуть за борт внешней политики Трампа, потому что для него вопрос этой страны не является принципиально важным. Ресурсы же переориентируют на конкуренцию с Китаем, — заключил Дудаков.

Ранее сообщалось, что Трамп выбирает кандидатов на ключевые должности во внешней политике, если они разделяют идею «Америка прежде всего». Они вписываются в непредсказуемый стиль Трампа и придерживаются его мнения о том, что заключение сделки важнее идеологии и ценностей.

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