«Меня взволновала самоуверенность Путина». Что рассказала Меркель в своих мемуарах о президенте России и Дональде Трампе

Меркель: Трамп, вероятно, был очарован Путиным в 2017 году

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была поражена уверенностью президента России Владимира Путина в своей правоте, а также его желанием уважительного отношения к себе. Впечатлением от российского лидера она поделилась в своих мемуарах, которые выпустит спустя три года после ухода из политики. Немецкое издание Die Zeit эксклюзивно опубликовало выдержки из мемуаров экс-канцлера.

Книга выйдет под названием «Свобода. Воспоминания 1954–2021». Меркель представит ее в Берлине 26 ноября. В мемуарах она «более подробно, чем когда-либо прежде» рассказала о своем жизненном пути от детства в ГДР до начала политической карьеры и работы в высших эшелонах немецкой власти. В заявлении для издательства Macmillan Меркель рассказала, что главная цель ее мемуаров — ответ на вопрос о том, чем для нее является свобода. Книга также повествует о поворотных моментах в немецкой, европейской и международной политике и о том, «как принимались решения, определившие наше время».

Меркель заявила, что Путин хотел уважительного отношения к себе

В своей книге Меркель рассказала, какое впечатление на нее оказал российский лидер. Она особенно выделила желание Путина уважительного отношения к себе.

Я воспринимала Путина как человека, который не хотел, чтобы к нему относились неуважительно Ангела Меркель Книга «Свобода. Воспоминания 1954–2021»

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует президента России Владимира Путина перед началом первого рабочего заседания Саммит G8. 7 июня 2007 года, Хайлигендамм. . Фото: Malte Ossowski / Globallookpress.com

Меркель рассказала о поражающей уверенности Путина в своей правоте

Бывший немецкий канцлер вспомнила речь Путина, произнесенную в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

Я сидела в первом ряду (...) и могла хорошо наблюдать за Путиным во время его выступления. Он говорил быстро, отчасти свободно, вероятно, большую часть, если не каждое слово, он написал сам. Больше всего меня взволновала его самоуверенность Ангела Меркель Книга «Свобода. Воспоминания 1954–2021»

Меркель подчеркнула, что «не считала полностью неверными» некоторые моменты речи президента России, например, критику войны США в Ираке.

Меркель рассказала, что Трамп показался ей очарованным Путиным

Экс-канцлер также вспомнила разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом в 2017 году, в котором они «медленно ощупывали друг друга».

Дональд Трамп задал мне ряд вопросов, в том числе о моем восточногерманском происхождении и моих отношениях с Путиным. Российский президент, по-видимому, очень заинтриговал его. В последующие годы у меня сложилось впечатление, что (...) [он] очаровал его Ангела Меркель Книга «Свобода. Воспоминания 1954–2021»

Она добавила, что после встречи с Трампом у нее было «нехорошее ощущение» и бывший канцлер сделала вывод, что совместная работа во благо общемирового развития с ним не сложится.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в начале двусторонней дискуссии после рабочей сессии саммита НАТО. 4 декабря 2019 года, Уотфорд. . Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Меркель заявила, что боялась за безопасность НАТО из-за приема Украины в альянс

Политик рассказала, что в 2008 году она выступала против приема Украины и Грузии в Североатлантический альянс.

Прием нового члена должен принести больше безопасности не только ему, но и НАТО. Вот почему существуют критерии для принятия страны, которые учитывают, помимо ее военного потенциала, также внутреннюю структуру страны-кандидата. То же самое относится и к Украине и Грузии Ангела Меркель Книга «Свобода. Воспоминания 1954–2021»

По словам Меркель, было «крайне беспечным» обсуждать вопрос предоставления Украине и Грузии статуса будущего члена альянса. Политик отметила, что в случае принятия Украины в сообщество произошло бы соприкосновение военных структур НАТО с российскими, поскольку в Крыму уже тогда находился Черноморский флот РФ. «Кроме того, в то время лишь меньшинство населения Украины поддерживало членство страны в НАТО», — уточнила она.

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. 12 июля 2021 года, Берлин. . Фото: Stefanie Loos / Globallookpress.com

Меркель считает, что Россия не смирилась бы с получением Украиной статуса кандидата в НАТО

Бывший немецкий канцлер также отметила, что Россия не смирилась бы с получением Украиной статуса кандидата в НАТО.

«На мой взгляд, было иллюзией предполагать, что статус MAP (План действий по членству в НАТО, Membership Action Plan — прим. «Ленты.ру») предоставил бы защиту Украине и Грузии», — подчеркнула она.

Меркель заявила, что обсуждать статус MAP для Украины и Грузии, не анализируя точку зрения Путина, она считала грубой халатностью.