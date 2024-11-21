Reuters: Меркель заявила о желании Путина уважительного отношения к себе

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала, какое впечатление на нее оказал российский президент Владимир Путин. Ее слова приводит Reuters.

Меркель раскрыла одну черту Путина и отметила его желание уважительного отношения к себе. «Я воспринимала Путина как человека, который не хотел, чтобы к нему относились неуважительно», — отмечается в публикации.

Экс-канцлер Германии предположила, что позиция Путина вызвана тем, что «Россия никогда не исчезала с карты мира». Она допустила, что начало спецоперации на Украине было связано в том числе с ее уходом с должности.