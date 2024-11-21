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05:43, 21 ноября 2024Мир

Меркель раскрыла одну черту Путина

Reuters: Меркель заявила о желании Путина уважительного отношения к себе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Ангела Меркель и Владимир Путин

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в своих мемуарах рассказала, какое впечатление на нее оказал российский президент Владимир Путин. Ее слова приводит Reuters.

Меркель раскрыла одну черту Путина и отметила его желание уважительного отношения к себе. «Я воспринимала Путина как человека, который не хотел, чтобы к нему относились неуважительно», — отмечается в публикации.

Экс-канцлер Германии предположила, что позиция Путина вызвана тем, что «Россия никогда не исчезала с карты мира». Она допустила, что начало спецоперации на Украине было связано в том числе с ее уходом с должности.

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