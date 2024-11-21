Расселять аварийное жилье в России собрались по-новому

ФРТ: в России планируют изменить правила расселения аварийного жилья

Расселять аварийные дома в России собрались по новым правилам — новую квартиру взамен снесенной предлагают давать только тем, для кого она является единственным жильем. О планах изменить процедуру рассказал гендиректор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов в интервью РИА Новости.

В остальных случаях собственники квартир в снесенном доме получат денежную компенсацию. Размер выплаты будет рассчитан исходя из оценочной стоимости, соответствующей доле земельного участка под аварийным зданием. При этом из суммы вычтут расходы на демонтаж постройки.

Для этого, по словам главы фонда, уже подготовлены поправки в Жилищный кодекс, закон о Фонде развития территорий и ряд других законов. «Мы хотим исключить ставшие частыми в последнее время ситуации, когда люди вкладываются сознательно в аварийные дома, чтобы бесплатно получить квартиры в новостройках», — пояснил Шагиахметов.

Кроме того, программу расселения аварийных домов в России хотят сделать бессрочной. «Мы убираем из программы какие-либо сроки ее завершения — если помните, сначала расселению подлежали дома, признанные аварийными до 2011 года, потом до 2017 года. Теперь же, по сути, программу предлагаем сделать без ограничений по дате признания», — уточнил глава фонда.

Шагиахметов добавил, что изменятся и правила обследования домов на предмет аварийности. Ранее признанные непригодными для жизни здания могут потерять такой статус, если неисправности можно устранить текущим или капитальным ремонтом.

На новую программу расселения аварийного жилья в России предусмотрено 330 миллиардов рублей федеральных средств и 220 миллиардов региональных, рассказал глава ФРТ.

Ранее Минстрой собрался ужесточить правила расселения аварийных домов. В ведомстве предложили по-другому рассчитывать правила возмещения собственникам изымаемого жилья: : учитывать не только рыночную стоимость объекта и расходы россиян на переезд и аренду, как это делают сейчас, но и вычитать расходы на снос дома и проведение ремонтно-восстановительных работ. При этом сумма не может быть ниже установленного в регионе порога.