Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:10, 21 ноября 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за непогоды
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об угрожающей полуострову опасности сообщили в региональном управлении МЧС России.

Из-за прохождения холодного фронта в течение суток 21, 23 и ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Кроме того, ветер усилится до 25-30 метров в секунду.

Материалы по теме:
«Идеальная замена Европы без визы» Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
«Идеальная замена Европы без визы»Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
17 сентября 2024
Осень — отличное время для путешествия на Камчатку. Как повидать все красоты полуострова и не разориться? Главные советы
Осень — отличное время для путешествия на Камчатку.Как повидать все красоты полуострова и не разориться? Главные советы
21 сентября 2024

Спасатели предупредили, что 24 ноября температура воздуха на полуострове резко понизится на 12-14 градусов. Ночью будет около 0-5 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 1-6.

В МЧС посоветовали жителям и гостям региона воздержаться от походов в горы и прогулок на набережных, ограничить выезд на автодороги и строго соблюдать правила дорожного движения.

20 ноября в Севастополе закрывали движение пассажирских катеров. Причины 20-минутной остановки не раскрывались.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Назван главный козырь Зеленского в переговорах с Трампом. Какие у него планы на российские природные ресурсы?

      40-летняя женщина пережила семь остановок сердца за сутки

      Такер Карлсон назвал США фашистским государством

      В России объяснили слова Зеленского о неспособности Украины выйти на границы 1991 года

      Джим Керри рассказал о кардинальной смене имиджа ради съемок в кино

      Кабмин поддержал проект об уголовной ответственности за продажу электронных сигарет детям

      Госдума приняла закон о федеральном бюджете

      Названы города с самой дешевой арендой на Новый год

      Рада приняла закон об ослаблении ответственности за самовольное оставление части военным

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше