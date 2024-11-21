Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за непогоды

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об угрожающей полуострову опасности сообщили в региональном управлении МЧС России.

Из-за прохождения холодного фронта в течение суток 21, 23 и ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Кроме того, ветер усилится до 25-30 метров в секунду.

Спасатели предупредили, что 24 ноября температура воздуха на полуострове резко понизится на 12-14 градусов. Ночью будет около 0-5 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 1-6.

В МЧС посоветовали жителям и гостям региона воздержаться от походов в горы и прогулок на набережных, ограничить выезд на автодороги и строго соблюдать правила дорожного движения.

20 ноября в Севастополе закрывали движение пассажирских катеров. Причины 20-минутной остановки не раскрывались.