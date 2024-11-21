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20:34, 21 ноября 2024Силовые структуры

Россиянину дали 15 суток за устроенную в столичном кафе стрельбу

В Москве устроившего стрельбу в кафе россиянина изолировали на 15 суток
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве россиянина Левона Петросяна признали виновным в мелком хулиганстве. Об этом в четверг, 21 ноября, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

Как установил суд, находившийся в кафе мужчина учинил дебош. Он выражался нецензурной бранью, кричал, шумел, а в какой-то момент выстрелил из стартового пистолета в воздух. На требования прекратить хулиганство никак не реагировал. В итоге Перовский суд назначил дебоширу 15 суток административного ареста в изоляторе.

25 октября сообщалось, что в Республике Мордовия предстанет перед судом 30-летний россиянин, обвиняемый в хулиганстве с применением оружия.

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