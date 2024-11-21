Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:45, 21 ноября 2024Ценности

Россиянкам перечислили портящие зимний образ вещи

Стилист Александра Шихалова посоветовала отказаться от шапок с помпонами зимой
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Bonsales / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Александра Шихалова перечислила россиянкам портящие зимний образ вещи. Ее комментарий публикует журнал «Первый женский».

По словам специалистки, ухудшить внешний вид в холодное время года могут шапки с помпонами, которые плохо сочетаются с пальто, шубами и куртками. «Они уместны только на горнолыжных склонах, но не в городских образах», — отметила эксперт, предложив взамен меховые шапки, бини и капоры.

В то же время она посоветовала отказаться от шарфа-шали из тонкой ткани с бахромой и выбирать обувь в одном стиле с верхней одеждой.

Ранее в ноябре российский стилист Влад Лисовец назвал модную верхнюю одежду на зиму.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо говорить, что у нас все хорошо». Медведев заявил о проблемах с выплатами бойцам СВО. К чему он призвал власти?

      Власти Нидерландов прокомментировали ордер МУС на арест Нетаньяху

      Россиянин предстанет перед судом за смертельные издевательства и избиения падчерицы

      Россиянке трамваем отрезало ноги

      Президент Израиля назвал ордер МУС на арест Нетаньяху черным днем для человечества

      Конституционный суд России подтвердил отказ в демобилизации по возрасту

      Врач-терапевт рассказал о неочевидных способах бросить курить

      Турист напал на трансвестита в Таиланде и избил его пластиковым стулом

      ВСУ атаковали Севастополь ракетой «Нептун»

      Задержание выдававшего себя за продавца золота российского уголовника показали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше