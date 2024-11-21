В Госдуме высказались о поставках оружия Украине

Депутат Госдумы Ивлев назвал логистические цепочки поставок оружия ВСУ целями

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал поставки западного оружия на Украину. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Ивлев подчеркнул, что цепочки передачи техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за границы являются целями. Он добавил, что атаки на Россию повлекут за собой ответ высшего порядка.

«Логистические цепочки поставок вооружений ВСУ изучены и нанесены на карты в качестве целей», — отметил он.

Ранее в Госдепе оценили возможность появления у Украины ядерного оружия. Появление подобной угрозы существенно изменило бы природу вызовов в области сдерживания, заявила заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Алекс Белл.