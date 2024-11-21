В Кремле допустили поездку Путина в Донбасс

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин вновь может съездить в Донбасс. Заявление пресс-секретаря главы государства о возможном визите опубликовал Telegram-канал RIA Kremlinpool.
Песков отметил, что российский лидер всегда рядом с теми людьми, которые нуждаются в заботе.
«Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи», — отметил представитель Кремля.
Других подробностей по теме он раскрывать не стал.
Ранее Песков рассказал журналистам, что Путин готов к контактам и переговорам по Украине, в том числе и с избранным президентом США Дональдом Трампом.
До этого агентство Reuters со ссылкой на источники, «знакомые с планами Кремля», опубликовало материал о том, что Путин готов поговорить с Трампом об урегулировании конфликта на Украине.