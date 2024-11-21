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10:20, 21 ноября 2024Россия

В Кремле допустили поездку Путина в Донбасс

Песков допустил, что президент Путин вновь может съездить в Донбасс
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что президент России Владимир Путин вновь может съездить в Донбасс. Заявление пресс-секретаря главы государства о возможном визите опубликовал Telegram-канал RIA Kremlinpool.

Песков отметил, что российский лидер всегда рядом с теми людьми, которые нуждаются в заботе.

«Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи», — отметил представитель Кремля.

Других подробностей по теме он раскрывать не стал.

Ранее Песков рассказал журналистам, что Путин готов к контактам и переговорам по Украине, в том числе и с избранным президентом США Дональдом Трампом.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники, «знакомые с планами Кремля», опубликовало материал о том, что Путин готов поговорить с Трампом об урегулировании конфликта на Украине.

ЖЗЛ
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