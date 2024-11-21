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12:45, 21 ноября 2024Мир

В Кремле понадеялись на ответственную позицию других стран по ядерному вопросу

Песков: Москва надеется на ответственную позицию стран по ядерному вопросу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Москва надеется на занятие другими странами такой, же как и у России, ответственной позиции в вопросе недопущения ядерноого конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Пеков, передает РИА Новости.

По его словам, российская сторона прикладывает максимум усилий для недопущения подобной эскалации. «Мы рассчитываем, что и другие страны будут занимать такую же ответственную позицию, не занимаясь провокационными действиями», — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен заявил, что США допускают обмен ядерными ударами, если Вашингтону при этом удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

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