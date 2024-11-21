В Курской области опровергли информацию об изнасиловании преподавательницы

УМВД по Курской области опровергло данные об изнасиловании преподавательницы

Telegram-канал «Россия против мобилизации» написал со ссылкой на СМИ, что военнослужащие из КНДР изнасиловали преподавательницу корейского языка. В качестве доказательств канал привел скриншоты с сайтов РУДН, где якобы работает женщина, и «Сегодня.ру».

На сайтах РУДН и «Сегодня.ру» нет таких новостей. Также такой информации нет на сайте управления МВД России по Курской области, при этом на видео с якобы показаниями героини стоит вотермарка «МВД России».

УМВД по Курской области опровергло данные об изнасиловании преподавательницы РУДН северокорейскими военными. «Сотрудниками курской полиции в ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация о совершении преступления в отношении преподавателя из Москвы, якобы прибывшей в Курскую область. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Информация об изнасиловании военными из КНДР женщины в Курской области не распространилась в российских СМИ. Однако об этом написали многие украинские медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».