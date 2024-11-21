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11:41, 21 ноября 2024Силовые структуры

В Музее современного искусства прошли обыски по делу галериста Гельмана

В Музее современного искусства в Перми идут обыски по делу галериста Гельмана
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Музее современного искусства PERMM в Перми идут обыски по делу галериста Марата Гельмана (признан в России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, правоохранители уже обыскали дома директора музея Наили Аллахвердиевой и ее коммерческих партнеров.

Гельман находится в розыске в рамках уголовного дела. С 2014 года он живет в Черногории, где открыл арт-резиденцию.

30 декабря 2021 года Минюст России признал галериста иностранным агентом и внес его в реестр СМИ-иноагентов. После этого суд признавал его виновным в нарушении порядка деятельности иноагента — свои посты в мессенджере он публиковал без соответствующей плашки.

14 ноября Гельмана включили в перечень террористов и экстремистов.

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