В НАТО заявили о помощи Киеву ради своих интересов

Руге: страны НАТО помогают Киеву не из милосердия, а ради собственных интересов

Страны-члены Североатлантического альянса помогают Киеву не из милосердия, а ради своих собственных стратегических интересов. Такое заявление сделал исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря альянса Борис Руге в интервью El Mundo.

«Мы должны продолжать поддерживать Украину», — подчеркнул дипломат.

По словам Руге, оказывать помощь Киеву необходимо «не потому, что это вопрос милосердия, а потому, что в стратегических интересах» НАТО, чтобы Украина «одержала верх как суверенная и независимая нация».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал предоставить Киеву срочную помощь в преддверии зимы. Генсек альянса заявил о необходимости предоставить украинским военным как можно больше оружия, особенно ракет противовоздушной обороны. Рютте также предупредил членов НАТО, что им предстоит тратить на оборону значительно больше двух процентов ВВП.