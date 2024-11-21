В России резко упала выдача одного вида кредитов

НБКИ: количество выданных автокредитов упало в октябре на 35 процентов

В октябре 2024 года в России количество выданных кредитов на приобретение автомобиля сократилось на 35 процентов, если сравнивать с сентябрем. Об этом «Ленте.ру» сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По его данным, если в первом месяце осени было выдано 170,1 тысячи таких ссуд, то в следующем уже 110,6 тысячи. Однако, если сравнивать с показателями аналогичного периода прошлого года, то в октябре 2024 года количество выданных автозаймов выросло на 7,5 процента.

Больше всего автокредитов выдали в Москве, Татарстане, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Сильнее всего выдача таких ссуд упала в Красноярском крае (минус 41,8 процента), Московской области (минус 41,3 процента), Москве (минус 40,5 процента), а также в Ханты-Мансийском АО (минус 39,7 процента) и Кемеровской области (39 процентов).

В июне средний размер автокредита в России увеличился на четыре процента, или до 1,47 миллиона рублей.

В конце июля приобретение автомобиля в кредит резко подорожало. Ставки банков по таким займам поднялись до 30 процентов годовых.