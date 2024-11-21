КГБ Белоруссии: Вьетнам выдал Минску воевавшего за ВСУ бойца Веремейчика

Вьетнам выдал Белоруссии воевавшего за Вооруженные силы Украины (ВСУ) в составе полка имени Калиновского бойца Василия Веремейчика. Об этом в эфире ОНТ сообщил начальник следственного управления КГБ республики Константин Бычек.

Он напомнил, что формирование признано Верховным судом Белоруссии террористической организацией. Военнослужащий был экстрадирован в рамках межгосударственного сотрудничества.

Как отмечает «Страна.ua» со ссылкой на оппозиционные СМИ, Веремейчик покинул Украину из-за конфликта с командованием полка. Издание уточнило, что Вьетнаме его задержали 13 ноября за дебош и на следующий день доставили на территорию республики.

Ранее сообщалось, что на Украине был ликвидирован белорусский отряд спецназа «АСП Террор», воевавший на стороне Киева. Подчинявшийся Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины батальон был расформирован. Часть бойцов перешла в отряды специального назначения военной разведки, остальные военнослужащие «больше не выполняют боевых задач».