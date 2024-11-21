Задержание выдававшего себя за продавца золота российского уголовника показали на видео

Задержание отнявшего у россиянина 48 млн лжепродавца золота попало на видео

Задержание спецназом выдававшегося себя за продавца золота бывшего российского уголовника в центре Красноярска попало на видео. Ролик в четверг, 21 ноября, в своем Telegram-канале публикует издание «Борус».

На кадрах видно, как спецназ останавливает малиновую иномарку посреди города и вытаскивает из машины мужчину крупного телосложения. В момент задержания, он поясняет сотрудникам правоохранительных органов, что не понимает причину произошедшего. Позже на допросе он рассказывает, как отобрал у потерпевшего сумку с 48 миллионами рублей, после чего сбежал.

Злоумышленник нашел клиента, желавшего приобрести у него золото, и организовал с ним встречу на берегу реки. Там он избил мужчину, забрал наличные в размере 48 миллионов рублей и скрылся. Вместе с женой рецидивист успел уехать в Красноярск и приобрести новый автомобиль – там его и задержали. Украденные деньги злоумышленник оставил в сумке на сиденье своего автомобиля.