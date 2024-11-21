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08:38, 21 ноября 2024Силовые структуры

Судимый россиянин предложил мужчине купить у него золото и похитил 48 миллионов

Под Иркутском мужчина под видом продавца золота похитил у клиента 48 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: МВД России

Ранее неоднократно судимый житель Иркутской области предложил мужчине купить у него драгоценные металлы и похитил 48 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, злоумышленник нашел клиента, желавшего приобрести у него золото, и организовал с ним встречу на берегу реки. Там он избил мужчину, забрал наличные в размере 48 миллионов рублей и скрылся. Вместе с женой рецидивист успел уехать в Красноярск и приобрести новый автомобиль – там его и задержали.

В салоне машины силовики обнаружили оставшуюся часть суммы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 («Разбой») УК РФ.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина украла деньги из сейфа работодателя и сообщила, что их обворовали.

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