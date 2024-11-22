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11:49, 22 ноября 2024Ценности

30-летние нашли способ определить зумера по одной детали в стиле

NYP: 30-летние определили зумеров по сочетанию черного топа и светлых джинсов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Андрей Аркуша / Globallookpress.com

Миллениалы нашли способ определить зумера по одной детали в стиле. Материал на эту тему публикует New York Post (NYP).

В соцсети X (бывший Twitter) завирусилось фото из американского штата Алабама, на котором молодые девушки стоят у клуба в одинаковых нарядах, а именно — черных топах и светлых джинсах. Пользователи сети принялись обсуждать снимок и пришли к выводу, что большинство представителей поколения Z действительно одевается одинаково.

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«Не хочу звучать как старуха, но ныне 30-летние девушки 10 лет назад одевались уникально, в отличие от зумеров, которые выглядят одинаково в любом городе и заведении. Черный топ, светлая джинса и белые кеды — их любимое сочетание, — написала одна из комментаторов. — Возможно, мы выглядели странно, но по крайней мере у нас была индивидуальность».

Ранее в ноябре 30-летние объяснили желание носить одну популярную в 1950-х годах вещь.

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