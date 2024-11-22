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19:45, 22 ноября 2024Интернет и СМИ

Авторов оригинального контента начнут поддерживать по-новому

«ВКонтакте» запустит новую программу поддержки авторов оригинального контента
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Соцсеть «ВКонтакте» запустит новую программу поддержки авторов оригинального контента. Стало известно, что оригинальный контент стал трендом текущего года, а его авторы опережают остальных по ключевым метрикам, рассказали «Ленте.ру» в компании.

«Конверсия в подписки на таких авторов выше на 40 процентов, чем на тех, кто дублирует чужие материалы. Это отражается и на охвате: записи получают на 23 процента больше внимания аудитории», — рассказали во «ВКонтакте».

В связи с этим соцсеть решила поддерживать создателей уникального контента в востребованных формата — клипах, видео и текстах — в 2025 году. Инициатива будет направлена на популяризацию авторов, которые делают уникальный контент, и на развитие их творческого потенциала.

Как отметил директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев, данная программа предоставит авторам больше возможностей инвестировать в создание качественного контента, что впоследствии усилит и пользовательский опыт.

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