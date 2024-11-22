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09:03, 22 ноября 2024Экономика

Названы три схемы мошенничеств в «черную пятницу»

ВТБ: в преддверии распродаж активность мошенников выросла на 30 %
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В «черную пятницу» мошенники для обмана россиян чаще всего используют одну из трех схем. Об этом сообщило РБК со ссылкой на ВТБ.

Оказалось, что злоумышленники либо создают поддельные сайты магазинов, где «продают» товары с большими скидками, либо рассылают подложные ссылки на предзаказ, либо предлагают скачать приложение якобы для получения промокодов и скидок. В первом и втором случаях цель состоит в том, чтобы украсть данные банковских карт и получить деньги или за несуществующие товары, или за их подделку. Третья схема предполагает скачивание вредоносного АРК-файла для системы Android, который обеспечивает мошенников паролями и одноразовыми кодами. Это открывает им доступ к банковским счетам жертв.

Кроме того, в ВТБ выяснили, что в преддверии «черной пятницы» активность мошенников увеличилась на 30 процентов.

Ранее выяснилось, что 40 процентов россиян никогда не меняли пароли с момента первоначальной настройки профиля в социальных сетях. Кроме того, 30 процентов признались, что меняли коды только после того, как узнавали, что их данные найдены в утечках. В то же время 22 процента меняют пароль каждые три-шесть месяцев, восемь процентов — каждый месяц.

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