«Перемололи лучшие части». Белоусов заявил, что Россия сорвала кампанию ВСУ на 2025 год

Глава МО Белоусов: ВС РФ перемололи лучшие части армии Украины

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск «Север» и заслушал доклады по обстановке. Он заключил, что Российская армия сорвала кампанию Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Командующий группировки войск «Север» Александр Лапин доложил Белоусову о ходе выполнения боевых задач в зоне ее ответственности. Как заметил глава Минобороны, российские военнослужащие на оперативном направлении группировки «перемололи лучшие части» украинских войск.

Сейчас ускорилось продвижение. Сорвали, по сути, всю кампанию 2025 года Андрей Белоусов министр обороны России

Министр также осмотрел применяемое Украиной вооружение НАТО и вручил госнаграды проявившим отвагу, мужество и героизм российским бойцам. На одном из полигонов Белоусов проверил организацию подготовки военных, где осуществляется боевое слаживание подразделений.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Путин заявил об успешном наступлении российских войск

Во время видеообращения к гражданам президент Владимир Путин сказал, что ВС России успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Он снова подчеркнул, что все задачи спецоперации будут выполнены.

Глава государства также сообщил о применении российскими войсками новейших ракет средней дальности «Орешник». Удар был нанесен по военно-промышленному объекту ВСУ в Днепропетровске — «Южному машиностроительному заводу» (Южмаш). Это стало ответом на применение Киевом оружия американского и британского производства по территории России.

Оценены потери ВСУ с начала СВО

Как подсчитал ТАСС, потери ВСУ составляют около 906,5 тысячи человек, включая раненых. Число потерь в текущем году уже превысило суммарные потери Киева за два первых года СВО.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что ситуация с личным составом и мобилизационным потенциалом украинской армии близка к критической и в дальнейшем продолжит ухудшаться. Он напомнил, что население Украины в начале конфликта составляло примерно 35 миллионов человек, мобилизационный ресурс оценивался примерно в два с половиной миллиона человек. Потом с вхождением ряда регионов в состав России мобилизационные ресурсы сократились до полутора миллионов. «Вот и считайте, если мы миллион вывели из строя: остается 500-600 тысяч человек», — порассуждал эксперт.