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14:17, 19 ноября 2024Бывший СССР

Полковник дал оценку потерям ВСУ с начала спецоперации

Полковник Матвийчук: ситуация с личным составом ВСУ продолжит ухудшаться
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Ситуация с личным составом и мобилизационным потенциалом Вооруженных сил Украины (ВСУ) близка к критической и в дальнейшем продолжит ухудшаться, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Таким образом эксперт в беседе с «Лентой.ру» дал оценку подсчитанным потерям ВСУ с начала спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что потери ВСУ с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине составляют около 906,5 тысячи человек, в это число входят как раненые, так и лишившиеся жизни. Согласно подсчетам, число потерь в текущем году уже превысило суммарные потери Киева за два первых года СВО.

«Тут речь не только об убитых, но и о раненых, тех, кто больше не встанет в строй. Количество убитых, по разным оценкам, составляет примерно полмиллиона человек. С учетом того что население Украины в начале конфликта составляло примерно 35 миллионов человек, исходя из того что семь процентов было работоспособное мужское население, которое может встать за ружье, мобилизационный ресурс оценивался примерно в два с половиной миллиона человек. Когда отвалился Крым, юг Украины, мобилизационные ресурсы сократились до полутора миллиона», — рассказал Матвийчук.

Вот и считайте, если мы миллион вывели из строя: остается 500-600 тысяч человек. Это говорит о естественной убыли, трудностях при мобилизации и перспективах усложнения ситуации для Киева

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

В сентябре газета The Wall Street Journal писала, что, по данным разведслужб западных стран, потери ВСУ за весь период СВО якобы составляют примерно 80 тысяч человек убитыми и 400 тысяч человек ранеными. В статье также отмечалось, что спецоперация отразилась на демографических показателях Украины.

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