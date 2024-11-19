Раскрыты потери ВСУ с начала СВО

ТАСС: ВСУ с начала СВО потеряли свыше 900 тысяч военнослужащих

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине составляют около 906,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Такие данные раскрыл ТАСС.

По подсчетам агентства, число потерь в текущем году уже превысило суммарные потери Киева за два первых года СВО.

В сентябре газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что по данным разведслужб западных стран, потери ВСУ за весь период СВО якобы составляют примерно 80 тысяч человек убитыми и 400 тысяч человек ранеными. В статье также отмечалось, что спецоперация отразилась на демографических показателях Украины.

При этом 27 февраля 2024 года занимавший на тот момент должность министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что суммарные потери ВСУ с начала спецоперации превысили 444 тысяч человек. По его данным, ВСУ ежедневно теряют более 800 военнослужащих и 120 единиц различной техники, в том числе зарубежного производства.