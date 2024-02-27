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13:29, 27 февраля 2024Россия

Шойгу озвучил потери ВСУ с начала СВО

Шойгу: потери ВСУ с начала СВО составляют свыше 444 тысяч военнослужащих

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала проведения спецоперации (СВО) составляют свыше 444 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

По его данным, ВСУ ежедневно теряют более 800 военнослужащих и 120 единиц различной техники, в том числе зарубежного производства. Украинские военные теряют свой боевой потенциал в результате активных действий Российской армии, добавил Шойгу.

«После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», — сообщил министр. При этом он не озвучил потери российской стороны с начала спецоперации.

В декабре 2023 года Шойгу сообщал, что ВСУ потеряли не меньше 383 тысяч человек с начала СВО. Также они лишились 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолетов, 259 вертолетов и 8,5 тысячи артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

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      Анастасия Шейкина
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