Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:36, 22 ноября 2024Мир

Спецслужбы США усомнились в способности поставок оружия Украине поменять ход конфликта

NYT: спецслужбы США заявили, что поставки оружия Киеву не изменят ход конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiu k/ Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Спецслужбы США считают, что ускорение поставок оружия Киеву неспособны изменить ход украинского конфликта. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщает газета The New York Times (NYT).

«По оценкам американских чиновников, ознакомленных с данными разведки, американские разведслужбы пришли к выводу, что ускорение поставок оружия, боеприпасов и материальных средств на Украину вряд ли изменит ход войны», — заявили изданию источники.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте приехал в резиденцию избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Как указали осведомленные о визите чиновники, Рютте планирует обсудить с Трампом конфликт на Украине и убедить его не идти на уступки России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ощущать реальность на своей шкуре — это уже полезно». Лавров заявил об испуге Зеленского из-за ответа России

      Африканского ежа Йорика спасли с помойки в России

      Украина выпустила беспилотники по двум регионам России

      В Киеве назвали критической ситуацию с отоплением в Кривом Роге

      Испания начала разработку плана гражданской защиты на случай военных действий

      Легионер ЦСКА рассказал об удивившей его особенности россиян

      В Верховной Раде высказались о возможности перемен после ухода Зеленского

      «Корейскую "Армату"» модернизировали

      Самая высокая женщина в мире провела день с самой низкой женщиной в мире

      Новый имидж 78-летней певицы Шер раскритиковали в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше