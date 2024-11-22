Спецслужбы США усомнились в способности поставок оружия Украине поменять ход конфликта

NYT: спецслужбы США заявили, что поставки оружия Киеву не изменят ход конфликта

Спецслужбы США считают, что ускорение поставок оружия Киеву неспособны изменить ход украинского конфликта. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщает газета The New York Times (NYT).

«По оценкам американских чиновников, ознакомленных с данными разведки, американские разведслужбы пришли к выводу, что ускорение поставок оружия, боеприпасов и материальных средств на Украину вряд ли изменит ход войны», — заявили изданию источники.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте приехал в резиденцию избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Как указали осведомленные о визите чиновники, Рютте планирует обсудить с Трампом конфликт на Украине и убедить его не идти на уступки России.