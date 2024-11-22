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15:12, 22 ноября 2024Мир

Генсек НАТО приехал к Трампу

Telegraaf: генсек НАТО Рютте приехал в резиденцию Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте приехал в резиденцию избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает голландская газета De Telegraaf.

«Журналист Менно Сварт обнаружил присутствие самолета правительства Нидерландов в американском штате Флорида, недалеко от штаб-квартиры Трампа в Мар-а-Лаго», — пишет издание.

Источники De Telegraaf также подтверждают пребывание Рютте во Флориде.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников сообщила, что Рютте планирует обсудить с Трампом конфликт на Украине и убедить его не идти на уступки России.

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