Генсек НАТО приехал к Трампу

Telegraaf: генсек НАТО Рютте приехал в резиденцию Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте приехал в резиденцию избранного президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает голландская газета De Telegraaf.

«Журналист Менно Сварт обнаружил присутствие самолета правительства Нидерландов в американском штате Флорида, недалеко от штаб-квартиры Трампа в Мар-а-Лаго», — пишет издание.

Источники De Telegraaf также подтверждают пребывание Рютте во Флориде.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников сообщила, что Рютте планирует обсудить с Трампом конфликт на Украине и убедить его не идти на уступки России.