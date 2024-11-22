США предупредили Украину об экспериментальном оружии России

Bloomberg: США предупреждали Киев и союзников об экспериментальном оружии России

США предупредили Украину и других союзников о том, что Россия может применить «экспериментальное оружие». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Вашингтон предупреждал Киев и других союзников о том, что Москва может применить экспериментальное оружие в ходе боевых действий в конфликте на Украине», — приводит агентство слова американского чиновника на правах анонимности.

По словам источника, Россия якобы уже использовала на Украине ракеты со «значительно более крупными боеголовками».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские инженеры испытали новейшую ракету средней дальности «Орешник» в качестве ответа на применение Украиной американского и британского оружия. Баллистические ракеты использовались в безъядерном гиперзвуковом оснащении, а также способны атаковать цели со скоростью 2-3 километра в секунду.