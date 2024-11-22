Стали известны подробности о попытке атаки ВСУ по Калужской области

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Калужской области 22 ноября могли использоваться дальнобойные дроны PD-2. Эти подробности стали известны из публикации Telegram-канала Shot.
Как отмечает издание, возможной целью атаки могла стать нефтебаза. Отмечается, что дроны этого типа способны пролетать до цели до 1300 километров.
Все направленные ВСУ в регион дроны были сбиты.
Как ранее сообщал губернатор региона Владислав Шапша, одному из дронов, атаковавших Калужскую область утром, удалось долететь до столицы субъекта, Калуги.