Стали известны подробности о попытке атаки ВСУ по Калужской области

Shot: при атаке ВСУ по Калужской области использовались дальнобойные дроны PD-2

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Калужской области 22 ноября могли использоваться дальнобойные дроны PD-2. Эти подробности стали известны из публикации Telegram-канала Shot.

Как отмечает издание, возможной целью атаки могла стать нефтебаза. Отмечается, что дроны этого типа способны пролетать до цели до 1300 километров.

Все направленные ВСУ в регион дроны были сбиты.

Как ранее сообщал губернатор региона Владислав Шапша, одному из дронов, атаковавших Калужскую область утром, удалось долететь до столицы субъекта, Калуги.