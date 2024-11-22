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07:57, 22 ноября 2024Россия

Украинский беспилотник долетел до окраины столицы российского региона

Губернатор Шапша: один из атаковавших регион БПЛА уничтожен на окраине Калуги
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

Один из атаковавших Калужскую область беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины долетел до окраины столицы этого российского региона, Калуги. С таким заявлением выступил в Telegram губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По словам чиновника, всего в регионе было уничтожено девять беспилотников.

«Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными. Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки [БПЛА]», — обратился к жителям Калужской области Шапша.

Известно, что Украина за ночь выпустила 23 беспилотника по российским регионам. 12 из них пытались атаковать Брянскую область, девять — Калужскую, еще два — Курскую область.

ЖЗЛ
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