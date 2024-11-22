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21:03, 22 ноября 2024Забота о себе

Тренер оценил безопасность тренировок во время менструации

Тренер Канеев: заниматься спортом в менструацию большинству женщин полезно
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Опрос, проведенный сетью фитнес-клубов DDX Fitness среди 1,5 тысячи россиянок в возрасте от 18 до 55 лет, показал, что в период менструации треть из них пропускают тренировки из-за недомогания. Результаты этого опроса прокомментировал фитнес-тренер Роман Канеев в беседе с «Лентой.ру».

Оценивая безопасность физической активности в менструацию, эксперт подчеркнул, что опасаться заниматься спортом в этот период цикла не стоит. Это абсолютно нормально и даже полезно для большинства женщин, заверил он.

Физическая активность может значительно облегчить симптомы предменструального синдрома и менструации, такие как спазмы, вздутие живота и перепады настроения. Регулярные занятия способствуют выработке эндорфинов — естественных обезболивающих, которые помогают справиться с дискомфортом

Роман Канеев фитнес-тренер

Однако Канеев отметил, что важно подходить к этому вопросу разумно и учитывать индивидуальные особенности организма. По его словам, в первые три дня цикла рекомендуется снизить привычную нагрузку примерно на 30-50 процентов. «Это означает не полный отказ от физической активности, а лишь адаптацию тренировочного процесса к текущему состоянию организма. Например, если вы обычно бегаете по 10 километров, в менструацию можно сократить дистанцию до 5 километров или заменить бег быстрой ходьбой», — объяснил он.

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При этом Канеев призвал помнить, что реакции на физические нагрузки в начале цикла сугубо индивидуальны, поэтому каждой женщине важно прислушиваться к своему организму. При сильных болях, обильных выделениях, головокружении или тошноте во время тренировки необходимо немедленно занятия, предупредил тренер.

Ранее эксперт по женскому здоровью и диетолог Эмма Бардвелл назвала указывающие на раннюю менопаузу признаки. По ее словам, свидетельствуют о гормональной перестройке организма как нерегулярный или обильный цикл, так и низкий уровень железа в организме.

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