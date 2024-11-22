Билецкий: люди с недоверием относятся к заявлениям ВСУ

Люди на Украине с недоверием относятся к заявлениям официальных лиц по поводу происходящего в зоне военных действий. Об этом сообщил командир третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью «Украинской правде».

По его словам, чем больше в будущем будет положительных сводок о ходе боевых действий, тем больше будет недоверие. Это связано с тем, что сводки расходятся с тем, что люди слышат от родных и знакомых, участвующих в боевых действиях.

«Я тоже общаюсь с разными людьми и с удивлением понимаю, что по недоверию к, так сказать, официальным каналам некоторые воспринимают ситуацию хуже, чем она есть на самом деле», — сказал он.

Балицкий заключил, что с людьми надо разговаривать честно.

Ранее экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обманул украинских военных и превратил их в рабов. По его словам, военные понимают, насколько безнадежно их положение, что у них нет возможности покинуть фронт живыми.