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05:37, 22 ноября 2024Бывший СССР

Зеленского обвинили в превращении солдат ВСУ в рабов

Экс-депутат Рады Разумков: у мобилизованных в ВСУ нет шанса вернуться живыми
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Владимир Зеленский обманул украинских военных и превратил их в рабов. Об этом заявил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает РИА Новости.

Он отметил, что власти республики так и не выполнили свои обещания. «Вы не даете им нормальных сроков службы. Люди говорят: мы пришли добровольцами — стали рабами», — возмутился политик.

По его словам, военные понимают, насколько безнадежно их положение, что у них нет возможности покинуть фронт живыми. Они смогут вернуться домой либо после окончания боевых действий, либо в случае ранения или гибели, указал Разумков.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко сообщила, что Зеленский запрещает солдатам Вооруженных сил страны (ВСУ) говорить об отступлении.

ЖЗЛ
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