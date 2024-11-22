В Казахстане провели совещание о мерах из-за ситуации на Украине

Премьер Казахстана Бектенов провел совещание из-за ситуации на Украине

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в стране из-за ситуации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана, передает ТАСС.

Ведомство сообщило, что руководитель правительства заслушал информацию министра обороны Руслана Жаксылыкова о проводимой работе по обеспечению защиты объектов и поставил задачи, нацеленные на усиление действий государственных органов. Также отмечается, что руководству государственных органов поручено держать на особом контроле исполнение поручений президента «по обеспечению безопасности и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки».

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность основных военных и гражданских объектов в стране. Отмечается, что такое решение принято из-за эскалации на Украине.