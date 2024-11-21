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00:08, 22 ноября 2024Бывший СССР

В Казахстане решили обеспечить безопасность объектов из-за эскалации на Украине

Токаев поручил обеспечить безопасность объектов из-за эскалации на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность основных военных и гражданских объектов в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, его слова приводит ТАСС.

Уточняется, что такое решение принято из-за эскалации на Украине. «Для нашего государства главная стратегическая цель - сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка», — отметил Уали. Он также добавил, что ситуация в стране находится на личном контроле Токаева.

Ранее посольство Казахстана на Украине рекомендовало гражданам республики рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий или покинуть Украину в целях безопасности. Диппредставительство также призвало всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.

ЖЗЛ
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