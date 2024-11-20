Посольство Казахстана рекомендовало своим гражданам покинуть Украину из-за атак

Посольство Казахстана на Украине рекомендовало гражданам республики рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий или покинуть Украину в целях безопасности. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Посольство сделало это заявление в связи с участившимися артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками Украины. Ведомство также призвало всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.

Ранее посольство Греции в Киеве закрылось после сообщений об угрозе авиаудара. До этого появилась информация о закрытии посольства Италии.

