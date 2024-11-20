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15:53, 20 ноября 2024Бывший СССР

Посольство Казахстана рекомендовало своим гражданам покинуть Украину

Посольство Казахстана рекомендовало своим гражданам покинуть Украину из-за атак
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Посольство Казахстана на Украине рекомендовало гражданам республики рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий или покинуть Украину в целях безопасности. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Посольство сделало это заявление в связи с участившимися артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками Украины. Ведомство также призвало всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.

Ранее посольство Греции в Киеве закрылось после сообщений об угрозе авиаудара. До этого появилась информация о закрытии посольства Италии.

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