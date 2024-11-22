В Раде подтвердили перенос заседания из-за сообщений об угрозе атаки

Нардеп Железняк: Верховная Рада Украины перенесла заседание из-за угрозы атаки

Верховная Рада Украины перенесла заседание из-за сообщений об угрозе атаки. Об этом сообщил народный депутат парламента Ярослав Железняк в интервью Bloomberg.

По его словам, заседание Верховной Рады перенесено на следующую неделю. Железняк не сказал, почему именно оно отменилось.

Издание отмечает, что это первый подобный перенос заседания парламента Украины с 2022 года. Сообщается, что ряд депутатов Верховной Рады подвергли критике решение о отмене заседания.

Ранее депутат Верховной Рады Тарас Батенко сообщил о переданном ему и его коллегам предупреждении. Им сказали, что ближайшие дни по зданию парламента будет нанесен ракетный удар.