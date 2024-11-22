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12:39, 22 ноября 2024Бывший СССР

В Раде подтвердили перенос заседания из-за сообщений об угрозе атаки

Нардеп Железняк: Верховная Рада Украины перенесла заседание из-за угрозы атаки
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины перенесла заседание из-за сообщений об угрозе атаки. Об этом сообщил народный депутат парламента Ярослав Железняк в интервью Bloomberg.

По его словам, заседание Верховной Рады перенесено на следующую неделю. Железняк не сказал, почему именно оно отменилось.

Издание отмечает, что это первый подобный перенос заседания парламента Украины с 2022 года. Сообщается, что ряд депутатов Верховной Рады подвергли критике решение о отмене заседания.

Ранее депутат Верховной Рады Тарас Батенко сообщил о переданном ему и его коллегам предупреждении. Им сказали, что ближайшие дни по зданию парламента будет нанесен ракетный удар.

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