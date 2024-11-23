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06:23, 23 ноября 2024Бывший СССР

Депутат Рады высмеял план Зеленского из-за неудач ВСУ в Курской области

Депутат Дмитрук: ВСУ потеряли 60 % контролируемых территорий в Курской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Вооруженные силы Украины потеряли минимум 60 процентов территорий, которые они контролировали при вторжении в Курскую область. Максимально удерживаемая площадь в российском регионе составляла 1300 квадратных километров, сейчас же украинские военные занимают всего 500 квадратных километров, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

В связи с этим парламентарий высмеял план президента Украины Владимира Зеленского, который принял решение атаковать регион России, где теперь украинцы терпят неудачи.

«Минус 60% территорий. Положили тысяч ребят, еще столько же в плену, пропали без вести или стали инвалидами до конца жизни. Это такой план? Стойкости? Незламности? Потужности?» — написал Дмитрук.

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