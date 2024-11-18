Депутат Рады: ТЦК приносят Зеленскому до четырех миллиардов долларов

Президент Украины Владимир Зеленский получает до четырех миллиардов долларов в год от ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкоматов на Украине). Об этом заявил депутат Верховной Рады республики Артем Дмитрук, передает РИА Новости.

По его словам, на Украине возможно жить только в случае, если у человека есть средства, чтобы откупиться от военкомов. Сумма взяток может составлять от пяти до тридцати тысяч долларов.

«ТЦК ежегодно привозит в офис президента от двух до четырех миллиардов долларов в год», — добавил Дмитрук.

Ранее он заявил, что только с Одесской области в месяц собирается от 10 до 15 миллионов долларов в офис Зеленского. По его словам, Зеленский смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине.