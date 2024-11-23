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05:31, 23 ноября 2024Россия

Экипажи Су-25 нанесли удары по технике ВСУ в Курской области

МО: экипажи Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Экипажи самолетов Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Кроме того, удар был нанесен по личному составу подразделений ВСУ. По данным ведомства, после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета.

Отмечается, что в результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав украинских войск.

16 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что войска Российской армии продвинулись на запорожском направлении.

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